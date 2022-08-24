Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.101,50
ALTIN
1.019,77
DOLAR
18,16
STERLİN
21,40
EURO
18,04
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Boğaziçi Üniversitesi 17 Öğretim...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 Akademik Personel alıyor
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 54 Sözleşmeli...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:11
'Zafer Yolu' kafilesi, tarihi yürüyüş için yola çıktı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Kocatepe'den İzmir'e 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' yapacak kafile, Afyonkarahisar'a uğurlandı. Kafileye Türk bayrağını teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği; Kocatepe'den başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sonlanacak 'Zafer ve Anma Yürüyüşü' için kafile yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 400 kilometrelik tarihi yürüyüşün katılımcılarını Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan Afyonkarahisar'a uğurladı. Uğurlamada Başkan Tunç Soyer'e Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir gönüllü takımı, kafiledeki sporcular ve çok sayıda İzmirli eşlik etti. Törende konuşan Başkan Soyer, "100 yıl önce atalarımız bu cennet vatanı bize emanet etmek için olağanüstü bir zafer kazandı. O zafer yolculuğu 100 yıl önce başladı. Kanları, canları pahasına kazandıkları o zaferle yeni bir devlet kuruldu, cumhuriyet kuruldu. Ülkemiz demokrasinin, tam bağımsızlığın, özgürlüğün ve barışın memleketi oldu. Atalarımızla iftihar ediyoruz. Bugün gelecek nesillere yine bu eşsiz vatanı emanet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu muazzam zaferin ilk adımlarını atmak için bugün İzmir'den yola çıkıyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin" diye konuştu. 

9 Eylül'de yeniden İzmir'de buluşacaklarını belirten Başkan Soyer, "9 Eylül sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin kurtuluşudur. Yeni bir devlerin, cumhuriyetin başlangıç tarihidir. 100 yılı kutlamak her kula nasip olmaz. Bizler bu nedenle çok şanslıyız. Kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun 100'üncü yılını idrak ediyoruz. O yüzden çok gururluyuz. 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda büyük bir coşkuyla buluşmak üzere hepinize iyi yolculuklar diliyorum" dedi. 

AY YILDIZLI BAYRAĞI KAFİLEYE TESLİM ETTİ

Başkan Soyer, 400 kilometrelik tarihi yolculuk boyunca taşınacak ve son durağı 9 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek kurtuluş törenleri olacak Türk bayrağını, Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Siyami Çetin'e teslim etti.

Öte yandan Soyer bugün Afyonkarahisar'a gidip, ilk olarak Büyük Taarruz öncesi şanlı ordumuza kucak açan Dereçine'ye gidip, kafileyle buluşacak.

Kocatepe'den başlayıp İzmir'de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, Büyük Taarruz öncesi Türk ordusuna kucak açan Dereçine'de 24 Ağustos akşamı başlayacak. Açılış Başkan Soyer, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ve Prof. Dr. Ergün Aybars'ın konuk olarak katılacağı 'Barış ve Türkiye Söyleşisi' ile yapılacak. Aynı gece ünlü şarkıcı Haluk Levent de sahne alacak. Konser sonrası komşu Yeşilçiftlik beldesine düzenlenecek 8 kilometrelik halk yürüyüşüne katılacak kafile, geceyi de çadır kampında geçirecek.

ZAFER YOLU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son hazırlıklarını silah arkadaşlarıyla paylaştığı Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek kafile, Büyük Taarruz'un tarihi yıl dönümü olan 25 Ağustos gecesi ise Çakırözü köyünden Kocatepe'ye uzanan 14 kilometrelik Zafer Yolu'nda yürüyecek. Bir asır evvel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere yürüdüğü yoldan Kocatepe'ye ulaşacak kafile, sabah saatlerinde düzenlenecek anma törenlerinden sonra İzmir'e uğurlanacak. Lisanslı dağcı, sporcu ve gönüllü gençlerden oluşan ana yürüyüş kafilesi ise 400 kilometrelik Zafer Yolu'nu köy ve kasabalardan yürüyerek, 14 günde İzmir'e varacak.

KURTULUŞ GÜNLERİ KUTLANACAK

Güzergah üzerindeki Atatürk Evi, müze ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Dumlupınar'a yürüyecek ekip, Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle ulusun zaferini müjdelediği Zafertepe'de düzenlenecek etkinliklere de katılacak. Banaz, Uşak, Ulubey, Eşme, Kula, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Turgutlu ve Kemalpaşa'nın kurtuluş günü kutlamalarına katıldıktan sonra İzmir'e doğru ilerlemeye devam edecek kafilenin son durağı ise 9 Eylül sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek İzmir'in kurtuluş törenleri olacak. Yürüyüş kafilesi, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar şehitliklerinden bayrağa sardıkları hatıra toprağını da Cumhuriyet Meydanı'nda yükselen Atatürk Anıtı'nın toprağına katacak.

Kafileye hat boyunca mobil ekipleriyle lojistik destek sağlayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yürüyüşçülerin geçtiği köylerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek kurtuluş ve zafer coşkusunu yöre halkıyla yaşayacak. Kamp akşamlarında köy halkının da davetli olacağı tarih söyleşileri ve müzik dinletileri düzenlenecek, çocuklara hikaye kitapları ve 'Nutuk' hediye edilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zafer Yoluİzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökova Körfezi'ndeki satılık adanın fiyatı arttı
Gökova Körfezi'ndeki satılık adanın fiyatı arttı
Fuat Oktay: Göktürk-1 verilerinin paylaşılması çalışması tamamlandı
Fuat Oktay: Göktürk-1 verilerinin paylaşılması çalışması tamamlandı
Çankırı'da bulunan hayvan fosili sayısı 4 bine ulaştı
Çankırı'da bulunan hayvan fosili sayısı 4 bine ulaştı
Yusufeli Baraj yolunun 17 köprü ve 9 köprülü kavşağı tamamlandı
Yusufeli Baraj yolunun 17 köprü ve 9 köprülü kavşağı tamamlandı
9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı
9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı
Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı
Çankırı'da 'Şapka Devrimi'nin 97'nci yılı kutlandı
Deprem sonrası İzmir'de hasarlı evler, yarı fiyattan da düşük kiralanıyor
Deprem sonrası İzmir'de hasarlı evler, yarı fiyattan da düşük kiralanıyor
İzmir için sağanak uyarısı
İzmir için sağanak uyarısı
İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı
İzmirli balıkçıların '1 Eylül' hazırlığı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول