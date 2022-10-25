Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.998,93
ALTIN
983,60
DOLAR
18,62
STERLİN
21,09
EURO
18,38
DSİ 157 Sürekli İşçi alınacak
DSİ 157 Sürekli İşçi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
İstanbul Teknik Üniversitesi 27 Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 27...
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri tahsis duyurusu
Bakırköy Belediyesi'nden pazar yeri...
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
Kartepe Belediyesi'nden satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü

25 Ekim 2022 Salı 10:51
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü

KOCAELİ'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü. Baraj yapıldıktan sonra su altında kalan köprüler de suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, barajdaki su seviyesi, 14 milyon 340 bin metreküp azalarak yüzde 28'e düştü. Baraj yapıldıktan sonra su altında kalan, köyleri birbirine bağlayan köprüler de gün yüzüne çıktı.

Barajda su seviyesinin daha alt seviyelere düştüğü zamanlarda Sapanca Gölü’nden takviye yapılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yuvacık BarajıSu Seviyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Sözbilir: Afetlere karşı dirençli İzmir için 227 eylem belirlendi
Prof. Dr. Sözbilir: Afetlere karşı dirençli İzmir için 227 eylem belirlendi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Binali Yıldırım ve yaralı madencileri ziyaret etti
Müze olacak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası kaldırıldı
Müze olacak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası kaldırıldı
Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor
Osmaniye'deki orman yangını; havadan müdahale sürüyor
İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız
Bakan Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız
Madenciler, Amasra'da ölen 41 işçi için dua etti
Madenciler, Amasra'da ölen 41 işçi için dua etti
Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, 23 Ekim'de hizmete açılacak
Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, 23 Ekim'de hizmete açılacak
Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise 420 milyon lira ceza
Çevreyi kirleten 3 bin 743 tesise 420 milyon lira ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول