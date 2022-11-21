Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü; köprüler ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin yüzde 19'a düşmesi ile birlikte, eskiden ulaşım için kullanılan köprüler yeniden ortaya çıktı.



Başiskele'deki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi, yüzde 19'a düştü. Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda toprağın çatladığı görüldü. Eskiden köyleri birbirine bağlayan köprüler de ortaya çıktı.



Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor. İlerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.