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Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak

29 Haziran 2021 Salı 10:25
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Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak

ARTVİN - Artvin'de, Çoruh Nehri'ndeki Yusufeli Barajı'nın yıl sonunda su tutmaya başlamasıyla ilçenin yerleşim yeri de su altında kalacak. İnşaatı sona yaklaşan yeni yerleşim yerine, toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünelle ulaşım sağlanacak. Karayolları Trabzon 10'uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, "69,2 kilometrelik yolun 56,7 kilometresi tünelle geçiliyor" dedi.

Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı Yusufeli Barajı'nda yıl sonunda su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

40 TÜNELLE ULAŞIM

Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarında da çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler, bir yandan tünel bir yandan da viyadük çalışmalarına devam ediyor. İnşaatı sona yaklaşan yeni yerleşim yerine ise toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünelle ulaşım sağlanacak.

‘TÜNELLERİN KAZI İŞLERİ TAMAMLANDI’

Karayolları Trabzon 10’uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, “Yusufeli Barajı rekreasyon yolları kapsamında 69,2 kilometre yol yapıyoruz. Bu yol ağının 56,7 kilometresi tünelle geçiliyor yani 40 tünelden geçmek gerekiyor. Bu da yolun yüzde 80’lik bir bölümünü kapsıyor. Buradaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu 40 tünelin kazı işleri tamamlandı, kaplama betonları da bitmek üzere. Dolayısıyla yıl sonuna kadar buradaki imalatları tamamlayıp, trafiğe açmayı planlıyoruz. Bu yollar, Artvin-Yusufeli ve Artvin-Erzurum yollarını bağlayacak. İlçe merkezinin taşınmasıyla birlikte tüm yolların trafiğe açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusufeli40 TünelYeni Yerleşim Yeri
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