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Yusufeli'nde yanan 33 evden geri enkaz kaldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:21
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Yusufeli'nde yanan 33 evden geri enkaz kaldı

ARTVİN - ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde, dün çıkan yangın nedeniyle 33 ahşap ev, kullanılamaz hale geldi. Köyde oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının söndürülmesiyle evlerine dönenler, enkaz yığınıyla karşılaştı.

Yüncüler köyündeki evde, dün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye sevk edilen Yusufeli Belediyesi İtfaiye ve Artvin Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ahşap 33 ev, kullanılamaz hale geldi. Çıkış nedeni araştırılan ve halkı tedirgin eden yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine geri gelenler de enkaz altında kalan eşyalarını aradı.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberindeki yetkililerle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Doruk, “33 ev kullanılmaz hale geldi ama geride ahır, samanlık var. Neredeyse köyün yarısını, arkadaşlarımız gayretle kurtardı. Soğutma çalışmaları devam ediyor, yeni bir faciaya yol açmamak için tedbirlerimizi alıyoruz çünkü yer yer yanmalar sürüyor. Tehlikeyi büyük ölçüde atlamış bulunuyoruz ama yeniden alevlenmemesi için takibimiz sürüyor. Yurtlarımızı hazırladık fakat burası yayla, köyde herkesin ikinci bir evi olduğu için bu aşamada bize şu an için bir ihtiyaç gelmedi ama gelirse hazırız” diye konuştu. 

2 katlı evi yanan Hanım Öztürk de bütün eşyalarının yandığını söyledi.

Babasının evi yanan Zevci Taş ise “Her şeyimiz vardı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Rabb'im beterinden saklasın” dedi.

‘BABAMI BİR KEZ DAHA TOPRAĞA VERMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM’

Babaevi yanan Fatma Yıldırım da “Çok üzgününüz, evlerimiz yandı. Babalarımızın, atalarımızın hatıraları yandı. Her şey bitti. Bugün bir kez daha babamı toprağa vermiş gibi hissediyorum. Hem babamın hem de kayınbabamın evi yandı. Her şeyimiz vardı ama yandı” diye konuştu.

Evi yanan Hüsna Koç ise “Yangın sırasında yaylaya çıkmıştım, anons olunca hemen geldim.  Evimin yandığını gördüm. Evin hemen yanında ahırım da vardı. Hayvanlarıma bir şey olmadı” dedi.

‘ALTINLARIM VE PARAM VARDI’

Fatma Karataş, “Evlerimiz yandı, zararımız büyük, bütün eşyalarımız yandı. Altınlarım ve param da vardı, onlar da yandı” derken, evi yanan Gülinaz Tuzlu da “Yangın sırasında buradaydım, nasıl yandığını bilmiyorum. Nasıl çıktı, anlamadık. Evimiz de yandı, hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YusufeliEnkazYangın
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