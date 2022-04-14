Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,41
ALTIN
925,43
DOLAR
14,62
STERLİN
19,15
EURO
15,86
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

14 Nisan 2022 Perşembe 14:51
Yusufeli Barajı'nın 39 tünelli yolları tamamlandı

ANKARA - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, doğal güzellik korunmuş oldu.

Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine ulaşımı sağlayacak Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması sağlandı. Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, beton kaplamasında yüzde 100’lük ilerleme sağlandı. 17 köprü, 9 köprülü kavşak da yer alan proje bir viyadükte devam eden çalışma dışında tamamen bitirildi.

3 KISIMDAN OLUŞUYOR

3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 adet farklı seviyeli 3 adet hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor. 14,9 kilometrelik 3'üncü kısımda da 12,3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor. 

TEKKALE VİYADÜĞÜ HAZİRAN'DA TRAFİĞE AÇILACAK

Proje kapsamındaki 345 metrelik Yusufeli Baraj Viyadüğü, 530 metrelik Şilenkar Viyadüğü, 628 metrelik Tekkale Viyadüğü ve 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 viyadük, zorlu arazi koşulları, derin vadi yapısı ve büyük köprü açıklıklarından dolayı özel tasarım teknikleriyle projelendirildi. 628 metrelik uzunluğu olan Tekkale Viyadüğü’nün 5 açıklığa sahip en yüksek ayağı 144 metreye ulaşırken köprünün üst yapı genişliği 14,5 metre olarak hayata geçirildi. Dengeli konsol yöntemiyle yapılan Tekkale Viyadüğü’nde orta ayakların yükseklikleri 28 metre, 141 metre, 144 metre ve 64 metre olarak yapılırken, 16 Aralık 2021 tarihinde tüm imalatları üst yapı seviyesinde tamamlandı. Tekkale Viyadüğü’nün 2022 Haziran ayı içerisinde güzergah ile birlikte trafiğe açılması hedefleniyor.

DİĞER VİYADÜKLERİN DURUMU

12 Ekim 2021'de ulaşıma açılan 345 metre uzunluğundaki Yusufeli Baraj Viyadüğü’nün 3 açıklığa sahip en yüksek ayağı 72 metreye ulaştı. 4 Eylül 2021'de hizmete giren 530 metre uzunluğundaki Şilenkar Viyadüğü’nde ise orta ayakların yükseklikleri 97 metre, 135 metre ve 84 metre olarak gerçekleşti. 9 açıklığa sahip ve en yüksek ayağı 147 metreye ulaşan 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün köprü üst yapı genişliği 16,5 metre. Viyadüğün diğer orta ayaklarının yükseklikleri ise 21,14 metre, 89,79 metre, 136,96 metre, 147,13 metre, 142,05 metre, 133,47 metre, 100,63 metre ve 45,80 metre oldu. A1 ve P1 ayakları dışındaki tüm ayakların imalatları tabliye seviyesinde tamamlanırken, çalışmaların Yusufeli Barajı'nın su tutma programından bağımsız hale getirildiği ve tabliye çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Öte yandan tamamlanan yollar, tüneller ve viyadükler dron ile havadan görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusufeli BarajıTünelYol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Kızılay'dan ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Trabzon'da heyelan yol kapattı
Trabzon'da heyelan yol kapattı
Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' açıldı
Türkiye'nin ilk 'Çay Kütüphanesi' açıldı
Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı
Doğu Karadeniz'de 'sel tırmığı' inşası için imzalar atıldı
"Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip"
"Karadeniz'de faylar 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip"
Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler
Antalyalılara çöp toplayarak 'teşekkür' ettiler
Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor
Bozcaada'da 2 yıl sonra turizm sezonu erken açılıyor
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı
Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma