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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2020 yılında 11 bin 494'ünü Yunanistan'ın Türk sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı.

26 Şubat 2021 Cuma 14:07
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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türkiye kurtarıyor

ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde can kayıplarının yaşanmasının önüne geçmek için tüm geçiş güzergâhlarını denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat

denetliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan rakamlara göre; 2020 yılında geri itme olayları dahil olmak üzere denizlerde 935 arama kurtarma olayı meydana geldi. Bu olaylarda büyük bölümünü düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı. 2019'da ise 662 olayda toplam 4 bin 592 kişinin hayatı kurtarılmıştı. Buna göre 2020 yılında olay sayısında yüzde 41, kurtarılan kişi sayısında da yüzde 176 oranında artış meydana geldi.

11 BİN 494'Ü DÜZENSİZ GÖÇMEN

Alınan bilgiye göre Yunanistan tarafından Ege Adalarına geçen ya da geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olaylarında da büyük artış yaşandı. Tüm dünya küresel salgınla mücadele ederken Yunanistan hayata tutunmaya çalışan göçmenleri Ege Denizi’nde çaresizliğe terk ediyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise pandemi koşullarında kendi hayatlarını riske etme pahasına düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor. 2020'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 12 bin 655 kişinin 11 bin 494'ünü, Yunanistan'ın Türk sularına geri iterek ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler oluşturdu. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından insan hakları ve uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

186 KİŞİNİN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılında ayrıca 181 olayda, 186 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 2020 yılında yaşanan doğal afetlerde de görev alarak insan hayatı kurtarmaya devam etti. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde yaşanan tsunamide karaya oturan 43 ve batan 25 tekne olmak üzere toplam 68 teknenin kurtarılması sağlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıYunanistan ölüme Terk EdiyorTürkiye Kurtarıyor
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