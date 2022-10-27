Yunanistan'a açılan sınır kapısı kapasitesi 5 kat arttı

EDİRNE - Türkiye'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda geçen yıl aralık ayında başlayan modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yazın oluşan gurbetçi yoğunluğunu azaltıp, Edirne'ye alışveriş için gelen Yunan turist sayısını artırmak amacıyla modernize edilen Pazarkule Kule Sınır Kapısı'nda, tek giriş ve çıkış olan peron sayısı 3 giriş ve 3 çıkışa yükseltilecek. Pazarkule Sınır Kapısı Kontrol Amiri Sebahattin Deniz, "İnşaat yaklaşık 21 bin metrekare üzerine kurulu. Daha önce yaklaşık 4 bin metrekare civarındaydı. Alan olarak 5 kat artmış oldu" dedi.



Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiği Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda, 2021 yılının Aralık ayında modernizasyon çalışması için temel atıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki gurbetçi yoğunluğunu azaltıp, Yunanistan'dan günü birlik Edirne'ye alışveriş için gelen turist sayısını artırmak amacıyla başlatılan çalışmada sona gelindi. Pazarkule'de 14 aylık öngörülen inşaatın 29 Ocak 2023'te bitirilmesi planlanırken, yapılan ek peronlar, yapılar ve park alanlarıyla Hamzabeyli, Kapıkule ve İpsala Sınır Kapıları gibi modern bir görünüme sahip olacak. Pazarkule Sınır Kapısı Kontrol Amiri Sebahattin Deniz, daha önce 4 bin metrekare alan üzerine kurulu kapının, modernizasyonla 21 bin metrekare alana çıkarıldığını, tek perondan yapılan giriş çıkışın ise 3 giriş ve 3 çıkış olarak arttırıldığını ifade etti. Deniz, var olan binalara ek olarak Kaçak İstihbarat Müdürlüğü binaları, köpek eğitim merkezi, mobil x-ray binası ve 260 metrekarelik arama hangarı gibi yapıların da ilave edileceğini söyledi.



'KAPASİTEYİ 3-4 KAT ARTIRACAĞIZ'



Yeni yılın ilk ayı ile birlikte bitirilmesi planlanan modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Deniz, şunları söyledi:



"Burası çok küçük bir kapıydı, giriş çıkışta tek peron olarak hizmet veriyordu. Şimdi biz burayı yeniden başlayarak 3 giriş ve 3 çıkış peronu olarak hizmete sunuyoruz. Kapasite olarak yaklaşık 3-4 kat arttıracağız. İnşaat yaklaşık 21 bin metrekare üzerine kurulu. Daha önce yaklaşık 4 bin metrekare civarındaydı. Alan olarak 5 kat artmış oldu. Burada yolcu salonu, sağında ve solunda muayene peronları, giriş çıkışta giriş ve çıkış peronları, Kaçak İstihbarat Müdürlüğü’nün binaları, köpek eğitim merkezi, mobil x-ray binası, 260 metrekarelik arama hangarı var. Bunların dışında Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, içerisinde Emniyet Müdürlüğü’nün çalışabileceği, modern standartlarda yapılmış bir bina. Ana binada da Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu bir bölüm var. Ana binanın zemin katında alışveriş yapılan ‘freeshop’ var. Daha önce hiç yoktu. Birinci katta Gümrük Müdürlüğü’nün personeli, müdür yardımcıları, işletme müdürlüğü gibi üniteler var"



'KAPIKULE, İPSALA VE HAMZABEYLİ'NİN YÜKÜNÜ ALACAK'



Pazarkule'nin diğer kapıların yükünü büyük ölçüde hafifleteceğini anlatan Deniz, "Kapıkule, İpsala gibi sınır kapıları modernize edildi, kapasiteleri arttırıldı. Örneğin; İpsala şu anda 200 bin metrekare civarında bir alan üzerine kurulu, modern bir tesis. Ama o kadar büyük bir yoğunluk oluyor ki özellikle yurt dışına giden vatandaşlarımızın yaz döneminde giriş çıkışlarında yoğunluk oluştuğundan kapasite oldukça artıyor. Bu nedenle Pazarkule, hem Kapıkule hem de İpsala sınır kapısının, hatta Hamzabeyli sınır kapısının yükünü büyük ölçüde hafifletecek bir tesis olacak. Şu ana kadar yaptığımız bütün tesisler, Avrupa standartlarının çok üzerinde. Giriş çıkışlarda bir rahatlık oluştuğunda özellikle alışveriş turizmine yansıyacak. Bu günlerde hem Bulgaristan’dan, hem Yunanistan’dan yoğun bir şekilde giriş çıkışlar olmaktadır. Modernize edildiğinde Yunan vatandaşları buraya çok kolay bir şekilde girebilecekler ve alışverişlerini yapabilecekler"



'KOMŞU KAPILARDA BU MODERNİZASYONU GÖREMİYORUZ'



Yapılan modernizasyonun karşılığını, komşu ülkelerin kapılarında göremediklerini kaydeden Deniz, "Maalesef bunu biz Doğu’daki kapılarda da, Yunanistan kapılarında da göremiyoruz. En güzel örneği İpsala. Biz İpsala sınır kapısında hem TIR’lar için, hem de otobüs, otomobil ve yayalar için 2 ayrı giriş çıkış vermiştik. Karşıya gidildiğinde Yunanistan’ın çok basit bir betonarme binada, altında da birkaç tane peronun bulunduğu basit binalardan yapılmış bir sınır kapısı var. Pazarkule’de de benzeri bir durum var. Burada da karşıya gittiğinizde Pazarkule ile hiç mukayese edilmeyecek, çok basit malzemeden yapılmış bir sınır kapısı göreceksiniz" dedi.