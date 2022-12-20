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Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

20 Aralık 2022 Salı 10:47
Yunan unsurlarının ittiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Menderes açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 26 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenYunan Unsurları
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