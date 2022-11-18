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Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler

18 Kasım 2022 Cuma 13:47
Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Faslı göçmen: Dövdüler, işkence ettiler

EDİRNE - Yunanistan, yasa dışı yollardan ülkelerine geçen bir grup göçmeni darbedip, para ve cep telefonları aldıktan sonra uluslararası hukuka aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye'ye geri etti. Yunan güvenlik güçlerinin darbettiği Fas uyruklu Omar Halımı (26), "Bizi dövdüler, telefonlarımızı ve paralarımızı aldılar. İşkence ettiler. Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum sadece hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'da bir şey yapmayacaktık. Orayı güzergah olarak kullanmak istedik" dedi.

Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu bir grup göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. Güvenlik güçleri, göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Sırtında ve yüzlerinde derin yaralar oluşan ve aç ve susuz olarak geri itilen göçmenlere Türk askerleri sahip çıktı. Yorgun ve yaralı durumda olan göçmenler, Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde tedavi edilmelerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürüldü. 



'BİZE İŞKENCE ETTİLER'

Yunanistan güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka aykırı davranıp, Türkiye'ye geri ittiği göçmenlerden Omar Halımı, Yunan polislerinin kendisini darbetmesi sonucu sırtında derin yaralar oluştuğunu söyledi. Tek amaçlarının daha iyi yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek olduğunu belirten Halımı, Yunan güvenlik güçlerinin değerli eşyalarını alıp Türkiye'ye zorla geri ittiklerini söyledi. Halımı, "Yunanistan'a geçtik orada Yunan askerleri ve polisleri bizi yakaladık, insan gibi bir muamele görmedik. Bizi dövdüler, telefonlarımızı ve paralarımızı aldılar. İşkence ettiler. Bunları neden yaptıklarını bilmiyorum sadece hedefimiz Avrupa'ya gitmekti. Yunanistan'da bir şey yapmayacaktık zaten, sadece orayı güzergah olarak kullanmak istedik. Annem, babam, kardeşlerim hepsi Fas'ta. Daha iyi ve yeni hayat yaşamak, daha iyi şartlarda yaşamak için Avrupa girmek istedim" diye konuştu. 

'TÜRKİYE BİZİ İNSAN GİBİ KARŞILADI'

Türkiye'de askerlerin kendilerini iyi şekilde karşıladığını anlatan Halımı, "Yunanistan topraklarını girdikten sonra Yunanistan asker ve polisleri bizi yakaladı. Hiç sebepsiz yere bize kötü davrandılar, döverek darbettiler. Neden yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok biz onlara hiçbir şey yapmadık. Dövdükten sonra bizi Türkiye'ye geri attılar. Türkiye'de bizi insan gibi karşıladılar. İnsan gibi davranıp bizi hastaneye götürüp tedavi ettirdiler. Kıyafetlerimizi verdiler. Yunan polisleri tarafından dövüldüm yaklaşık 8 kişilik bir grup beni dövdü. Polis ve askeri araçlar vardı. Tahta sopalar ile beni dövdüler. Merhametsizce beni darbettiler. Türkiye bize sahip çıktı, Türkiye'ye minnettarım" dedi. 

Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını anlatan Mehdi Abboubı (26) ise geçtikleri Yunanistan'da 6 saat yürüdükten sonra yakalandıklarını söyleyerek, "Bize çok kötü şekilde zulmettiler, kötü davrandılar. Üzerimizden kıyafetlerimize ve paramızı aldılar. Türkiye tarafına geri ittiklerinde Türkiye tarafı bize çok iyi davrandı. Bizi kabul ederek hastaneye götürdüler, tedavi ettirip yemek kıyafet verdiler. İhtiyaçlarımız giderildi, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu. 

Yunanistan güvenlik güçlerinin kendilerini çok sert döverek işkence ettiğini dile getiren Abedelkarımı Roumane (25) de "Yunanistan'a geçtikten sonra bizi yakaladılar ve çok sert bir şekilde bizi dövdüler. Şu an ayağımı bile kaldıramıyorum. Çok kötü bir muameleye maruz kaldık. İnsanlık dışı sanki hayvanmışız gibi bize muamele ettiler. Bizi nehir üzerinden geri ittiler, Türkiye tarafında Türk askerleri tarafından karşılandık ve hastaneye götürüp tedavi ettirdiler. Türk askerlerine ve polislerine çok teşekkür ediyoruz. Bize çok iyi davrandılar aşırı derecede iyilik gördük" dedi. 

Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen göçmenler, Türk askeri ve Türk devletine minnettar olduklarını söyledi.

DHA

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Yunan Güvenlik Güçlerinin Darbettiği Faslı Göçmen
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