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Yüksekova'da uzman çavuş şehit oldu

Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Yüksekova'da uzman çavuş şehit oldu

Yüksekova'da devriye görevinde rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

26 Şubat 2019 Salı 10:17
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Yüksekova'da uzman çavuş şehit oldu

HAKKARİ, (DHA) 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devriye görevi sırasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuşYüksekova
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