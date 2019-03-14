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Yük treninin vagonları raydan çıktı

Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

Yük treninin vagonları raydan çıktı

Ankara’da yük treninin vagonları raydan çıktı

14 Mart 2019 Perşembe 09:50
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Yük treninin vagonları raydan çıktı

ANKARA, (DHA)

Ankara’nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan tren raydan çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hatta yaklaşık 2 saat süreyle tren seferleri gerçekleştirilemedi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Çağlayan Alt Geçidi’nin üzerinde meydana geldi. Sincan’dan Ankara yönünde akaryakıt taşıyan yük treni, geçidin üzerinde ilerlediği sırada kaza atlattı. Trenin çekici lokomotifi ile yakıt dolu 4 vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak toprağa oturdu. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle hattaki tren seferleri durduruldu. Kaza yapan loktomotif ve akaryakıt yüklü vagonların çekilmesinin ardından demiryolunda ulaşım saat 03.30 sıralarında normayle döndü.

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK

Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrollü olarak sağlanıyor. 

Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTren Kazası
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