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YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur 
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YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" açıklaması yaptı.

YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" açıklaması yaptı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:12
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YSK: Seçmenlerin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olması yasal zorunluluktur 

YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında basında haberler yer aldığı belirtildi. Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de YSK'ya da bu yönde bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SeçmenSeçimYSK
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