Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93173
ALTIN
225.634
DOLAR
5.4292
STERLİN
6.9839
EURO
6.1934
Sır ölümün ardından, dram çıktı
Sır ölümün ardından, dram çıktı
Gaspçı, direnen genç kızın yüzüne kimyasal sıvı döktü
Gaspçı, direnen genç kızın yüzüne...
Brexit anlaşması reddedildi
Brexit anlaşması reddedildi
Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Çok...
Arkadaşına gönderdiği video başını yaktı
Arkadaşına gönderdiği video başını yaktı

YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları belirledi.

YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları belirledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:42
0 Okunma
YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

YSK'nin aday listelerinin bildirilmesinde uyulacak esasları içeren kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan YSK kararına göre, aday listelerinin verilmesinde; siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine ilişkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Listeler, elektronik ve fiziki ortamda adayların kimlik numarasını belirten nüfus cüzdanı örneği, öğrenim durumunu gösteren diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, oy verme günü itibariyle askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belgeyle birlikte teslim edilecek.


Bağımsız olarak adaylıklarını koyanlar ise seçilme yeterliliklerini taşıdıklarını belirten belgeleri ve en yüksek derecedeki devlet memurunun brüt aylığı olan 1.240,67 TL'yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 17.00'ye kadar ilgili il ve ilçe seçim kurullarına başvuracak.


Seçime katılma hakkı kazanmış olan siyasi partiler, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek. Seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu bulunmayacak.


Seçilme yeterliliği ile ilgili eksik belgeleri, yapılan bildirim üzerine belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar, seçime katılamayacak. Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paralar iade edilmeyecek.


Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılan siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde gösterilen adaylardan istifa edecekler, bildirimlerini en geç 1 Mart 2019 Cuma günü saat 17.00'ye kadar seçim kurullarına ulaştıracak.


Seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart 2019 tarihinden sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmesi halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimSeçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalın: 4 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler
Kalın: 4 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler
Kuyumcuda dehşet!
Kuyumcuda dehşet!
Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi
Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi
Uludağ yolunda tipi ve sis; Araçlar yolda kaldı
Uludağ yolunda tipi ve sis; Araçlar yolda kaldı
Edirne'de 3 kaçağın cesedi bulundu
Edirne'de 3 kaçağın cesedi bulundu
Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş-Kayseri yolu ulaşıma kapandı
İbrahim Tatlıses'in acı günü
İbrahim Tatlıses'in acı günü
31 ilde FETÖ operasyonu: 50 asker hakkında gözaltı kararı
31 ilde FETÖ operasyonu: 50 asker hakkında gözaltı kararı
"ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor"
"ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ