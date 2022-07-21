Yozgat'ta otomobil menfeze düştü

YOZGAT (DHA)

Yozgat'ta, kontrolden çıkan otomobil takla atarak menfeze düştü. Sürücü ile eşi yaralandı, yaralı kadının annesi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında E- 88 kara yolu Köçekkömü köyü yakınında meydana geldi. Sivas'tan, Ankara yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak menfeze düştü.

Hurdaya dönen otomobilde, sürücü ile eşi yaralandı. Yaralı kadının annesi ise bilinci kapalı şekilde araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.