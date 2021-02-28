Yolu, mahkeme kararıyla kapattırdı

İzmir (DHA)

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, 3 yıl önce tesadüfen dedesine ait arsadan yol geçtiğini öğrenen ve yolu kapatan Mahmut Limnili (58), kaymakamlık kararıyla açtırılan yolu bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı. Limnili hukuka saygılı olduğunu, arsasının ancak bedeli ödenerek kamulaştırılabileceğini belirtti.

İsmetpaşa Mahallesi, 161 Sokak'taki evinde eşiyle yaşan Mahmut Limnili, 2018 yılında aynı sokaktan önce taş ev alıp, restorasyonu sırasında hem ön hem de yandan yola haksız şekilde girerek genişlettiğini iddia ettiği komşusu S.P.'yi aynı sokakta yaşayan 11 kişi ile birlikte Foça Belediyesi'ne şikayet etti. Şikayet, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden tapu kayıtları ve planlarının çıkartılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Limnili, söz konusu yolun kendisiyle aynı adı taşıyan ve hayatta olmayan dedesine ait olduğunu öğrendi. Yasal işlemler tamamlanarak dede Mahmut Limnili adına düzenlenmiş olan tapuların birer örneği alındı. Arsaların mirasçılarından Mahmut Limnili, gece bir kazaya sebebiyet vermemek için üzerine fosforlu parçalar yerleştirdiği saksılarla Küçükdeniz Sahili'ndeki Reha Midilli Caddesi'ne açılan ilçenin en hareketli noktalarından olan 161 Sokak'taki yolu kapattı. Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır kullandıkları yolun yeniden açılması yönündeki talep ve dilekçeleri üzerine Foça Kaymakamlığı geçen yıl 3091 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak yolun zilyetliğinin Foça Belediyesi’ne verilmesine karar verdi. Limnili, karara uyarak çitleri söktü ve yolu tekrar kullanıma açtı.

MAHKEME KARARI REDDETTİ

Hukuk mücadelesinden ve arsanın sahipliğinden vazgeçmeyen Mahmut Limnili ve varisler bu kez haklarını Foça Asliye Hukuk Mahkemesi'nde aradı. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, dava konusu olan yer hakkındaki gerekçeli kararını verdi. Verilen kararda, Foça Kaymakamlığı’nca 3091 sayılı yasa kapsamında kadimden beridir yol olarak kullanılmasından dolayı 21.08.2020 tarih ve 2020/04 sayılı tecavüz ve müdahalenin mennine yer verildi. Bu kararla birlikte kaymakamlık kararını iptal edildi. Mahkeme kararı üzerine Mahmut Limnili yolu bugün tekrar tel çitle çevirerek trafiğe kapattı.