Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya (DHA)

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Adana- Konya yolu Ereğli ilçesi yakının da meydana geldi.

Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. 40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden ekiplerin çalışmaları sürüyor.