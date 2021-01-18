Yıldız Dağı'nda kar 90 santimetreyi buldu, kayak tutkunları akın etti

SİVAS - Sivas'ta, son günlerde etkili olan kar yağışıyla Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu. Kar yağışının ardından bugün kayak sezonu açıldı. Acemi pisti, buzpark ve kızak pistlerinin açılmasıyla vatandaşlar ve öğrenciler merkezde kayak yapmaya başladı. Yarın Bursa Uludağ Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Batı Grubu Alp Disiplini Kayak Eleme Yarışmaları için hazırlanan 30 öğrenci de kayak merkezinin açılmasıyla antrenman yaptı. Hafta içi olmasına rağmen bazı vatandaşların da kayak merkezine geldiği görüldü. Yeni yapılan 10 bungalov evde kayak merkezine ayrı bir güzellik kattı. Sivas merkez, Tokat, Ankara gibi illerden gelen kayakçılar, tamamı açılmayan pistleri doldurdu.



'BURADA HER ŞEY MÜKEMMEL'



Öğrencileriyle beraber Türkiye Kayak Federasyonu'nca düzenlenen yarışma öncesi antrenman yapan kayak antrenörü İlhan Erzurum, "Biz uzun zamandır hazırlanıyoruz. Sivas'ta Kayak Simülasyon Merkezimiz var. Çocuklarımız orada yarıştırlar. Şimdi federasyon faaliyetleri kapsamında yarışmalara katılacağız. İki gündür il birinciliğimizi yapıyoruz. Yaklaşık 120 civarında sporcularımız yarışmalara katılıyor. Başarılı bir şekilde Yıldız Dağı yapıldığından bu zamana kadar çalışıyoruz. Çok ciddi ilerlemeler sağlıyoruz" dedi.



Yıldız Dağı'nın şu anda Türkiye'nin en modern kayak merkezi olduğunu söyleyen İlhan Erzurum, "Kar yağışının yanı sıra yapay karlamamız da çalışıyor. Pist çeşitliliğimiz de çok fazla. Tescil edilmiş uluslararası pistlerimiz var. Aşağıda güzel konaklama tesislerimiz var. Ayrıca Sivas Valimiz buraya bungalov evler yaptırdı. Pandemi sürecinde de bungalov evlerin önemi arttı. Burada her şey mükemmel. Gelmek için çok sebep var ve saymakla bitmez" diye konuştu.



'PİSTLER ÇOK GÜZEL'



Ankara'dan kayak merkezine gelen Burak Sağ, "İlk açılışında heyecanla geldik. Yıldız Dağı'nı bir hayli methettiler. Heyecanlıyız. Pistler de çok güzel. Yeni yapılan çalışmalar neticesinde güzel işler çıkarmışlar. Bir hafta burada kalacağız" dedi.



Yarışmaya katılmak için çalışan sporcular da kar yağışından önce Kayak Simülasyon Merkezinde çalıştıklarını belirterek, Yıldız Dağı'nın açılmasıyla birlikte daha verimli bir şekilde yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.