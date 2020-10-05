Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1161
ALTIN
478.396
DOLAR
7.7510
STERLİN
10.0757
EURO
9.1356
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet...
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında polis ve jandarma iş birliğiyle gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ele geçirildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:34
5 Okunma
Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu sona erdi. Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen ortak operasyonlarda 58 farklı noktada, 2 ton 628 kilogram esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ile 1 tüfek, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım7 OperasyonuEsrarKök Hint KeneviriLice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz
Bakan Pakdemirli: Tarımdaki başarılarımızdan dolayı övünmeliyiz
Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu
MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Yerli otomobil fabrikası inşaatı devam ediyor
Yerli otomobil fabrikası inşaatı devam ediyor
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
MSB'den 'Azerbaycan' paylaşımı
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Biz yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Biz yaparız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans