Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YİK toplantısı sonrası önemli açıklama
YİK toplantısı sonrası önemli açıklama
KADINA SAYGIYI İSTERKEN ERKEĞE SAYGIYI ÖĞRETEBİLMEK ADINA... 
Son Dakika
“Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Yetiştirir”
Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi
Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce...
Amasya'ya 54 Milyon TL'lik yatırım
Amasya'ya 54 Milyon TL'lik yatırım
Aşırı terleme kabusuna son
Aşırı terleme kabusuna son
İş fırsatları için hemen tıkla!

YİK toplantısı sonrası önemli açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır" dedi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 08:21
0 Okunma
YİK toplantısı sonrası önemli açıklama

İletişim Başkanı Altun, YİK Toplantısına İlişkin yazılı açıklama yaptı. Altun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız, çarpıtılan tarihi olaylar üzerinden ekilmeye çalışılan husumet tohumlarının hakikat toprağında yeşerme imkanı bulamayacağını vurgulamıştır. Toplantıda, bütün Osmanlı vatandaşları için zorluk ve acıyla geçen bir dönemin çeşitli odaklar tarafından üretilen yalan ve iftiralarla siyasi hesaplar uğruna kullanılmaya çalışmasının önüne geçecek politikalar üzerinde durulmuştur. Türkiye'yi ve milletimizi karalamak için 1915 olaylarını malzeme olarak kullanan Ermeni lobisinin ve konuyu siyasi hesaplarla istismar eden ülkelerin gerçek dışı iddialarla yaptıkları propagandanın önüne geçecek kapsamlı adımların ele alındığı toplantıda, konunun tarihi ve hukuki boyutlarının ulusal ve uluslararası kamuoyunda gerçekleriyle anlatılmasını sağlayacak projeler ve faaliyetler ele alınmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YİKToplantı1915 Olayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti
Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek
Meteorolojiden uyarı: 1 hafta daha yağışlar devam edecek
2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz
2020 yılında bile orta şiddetli bir depremde yıkım yaşıyoruz
Hakkari'de Mor Dağı yaylaları, artık arıcıları ağırlıyor
Hakkari'de Mor Dağı yaylaları, artık arıcıları ağırlıyor
Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi
Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi
'7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu'
'7 teröristten 4’ünün kimliği belli oldu'
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır
Bakan Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!
56 İLDE BÜYÜK OPERASYON!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı