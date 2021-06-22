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Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

22 Haziran 2021 Salı 11:26
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Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığı’na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 22.06.2021 11:32
Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii Başkanı İsmail DemirYerli Ve Milli ImkanlarPMT 7.62
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