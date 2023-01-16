Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.189,72
ALTIN
1.156,49
DOLAR
18,80
STERLİN
22,95
EURO
20,35
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 121 Sözleşmeli Personel alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Yeni Evim Kampanyası"na başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında başvurular bugün başladı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:00
"Yeni Evim Kampanyası"na başvurular başladı

ANKARA - Projeye ilişkin detaylar "https://yenievimkampanyasi.com.tr/" internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Kampanyayla orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi hedefleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, son 1 yılda o ilde ikamet etmesi istenecek.

Finansman desteğinden yararlanacak kişilerin konutunun olmaması gerekiyor. Kırsaldaki evler, devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmeyecek. Hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu varsa ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu varsa programdan yararlanılamayacak.

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

Programdan yararlanmak isteyenlerin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Finansman tutarına göre faiz oranı değişecek

Bu finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Kampanyada, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak. Konut üreticisi firmadan proje bedelinin yüzde 5'ini kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacak.

Finansman tutarı 2 milyon liraya kadar 0,69, 2 ile 4 milyon lira arası için 0,79 ve 4 ile 5 milyon lira arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin yüzde 5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3'üncü yıla kadar ödeme planına yansıtılacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Bugün başlayan süreç kapsamında, konut üreticileri, kriterler uygun yapılan konut projelerini web sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak.

Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.

Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Evim Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yeni Evim Kampanyası" için vatandaşlar katılım bankaları dahil kamu bankalarına başvurabilecek
"Yeni Evim Kampanyası" için vatandaşlar katılım bankaları dahil kamu bankalarına başvurabilecek
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Antalya'da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamayanlar iş makinasıyla taşınıyor
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Sanatçı Burhan Çaçan hayatını kaybetti
Sarp Sınır Kapısı'ndan bir yılda 5 milyon yolcu geçiş yaptı
Sarp Sınır Kapısı'ndan bir yılda 5 milyon yolcu geçiş yaptı
Batı Trakya Türkleri, Osmanlı-Türk izlerini silmek isteyen "sinsi zihniyetten" endişeli
Batı Trakya Türkleri, Osmanlı-Türk izlerini silmek isteyen "sinsi zihniyetten" endişeli
Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu
Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi