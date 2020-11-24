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Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

Sivas'ta yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek tedaviye alındı.

24 Kasım 2020 Salı 10:31
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Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi

SİVAS - Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği arsaya bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasYeni Doğmuş Bebek
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