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Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2019 yılı için brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2019 yılı için brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:42
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Yeni asgari ücret Resmi Gazete'de

ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretin 2019 yılı için brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar tebliğine göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan, bu kanun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 6 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 25 Aralık'a kadar sürdürerek 4 toplantı yaptı.

Komisyon, milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri için 85 lira 28 kuruş olarak tespitine ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliğiyle karar verdi.

"1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek"

Kararda, belirlenen ücretin gerekçeleri de yer aldı.

Ödenmesi zorunlu olan en az ücret olan asgari ücretin, "pazarlık ücreti" olmadığı belirtilen kararda, ücretin belirlenmesi sırasında Komisyonun bu çerçevede çalıştığı, işçilerin geçim şartları ve 2019 enflasyon hedefleri gibi faktörlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Asgari Ücret Tespit KomisyonuResmi Gazete
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