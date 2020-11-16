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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili aralarında dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da olduğu 4 kişi hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, iddianamenin mahkemede beklediğini belirterek, "Bir an önce iddianamenin kabul edilerek hızlı bir yargılanmanın yapılmasını istiyoruz" dedi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme!

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede; Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğü tarihte dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta, Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru'nun 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, dava açılmasının iyi olduğunu ancak zaman aşımı sıkıntısı olduğunu belirterek, "Çünkü 25 Mart 2021'de zaman aşımına uğrama ihtimali var görevi kötüye kullanma suçu açısından. Ancak bu kişiler hakkında dava açılması çok önemli. Olaydan sorumluluğu bulunan arama kurtarma da jandarmanın en üst düzey yetkili ile helikopterin uçuşuna izin verilmesi ve ruhsatlanmasında en yetkili kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genel müdürüne dava açılması önemli. İddianame şu anda Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde beklemektedir. Bir an önce iddianamenin kabul dilerek hızlı bir yargılanmanın yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Cumhuriyet BaşsavcılığıBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
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