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Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onandı.

Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince onandı.

11 Aralık 2018 Salı 14:38
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Yazar Emrah Serbes'in cezası onandı

İZMİR

Yazar Emrah Serbes'e, önünde seyreden otomobile çarparak, aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanık Emrah Serbes hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü taraf avukatlarının itirazları üzerine inceledi. 

Avukatların farklı gerekçelerle yaptıkları itirazları reddeden daire, ilk derece mahkemesinin, olayın oluş şekline ve sanığın kusur durumuna göre, olayda bilinçli taksir koşullarının bulunduğu yönündeki kararını yerinde buldu.

Kararda, ilk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı kaydedildi.

Bilinçli taksir koşulları

İstinaf başvurusunda bulunan vekillerin bu başvurularının esastan reddedildiği anımsatılan kararda, tanıkların, Serbes'in alkol koktuğu yönündeki beyanları, araçta bulunan bira kutusunda sanığın DNA örneklerinin bulunması ve sanığın kazadan yaklaşık 26 saat sonra tedavi için yattığı hastanede 102 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle bilinçli taksir koşullarının oluştuğu belirtildi. 

14. Ceza Dairesi, olay anında Emrah Serbes'in suçunu üstlendiği için 1 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Doğru'nun cezasını da onadı. Doğru'nun cezası kesinleşti. 

Serbes'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 7 gün içerisinde bir üst mahkemeye itirazda bulunabileceği ifade edildi. 

Olay

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emrah Serbes'in vekilliğini istinaf aşamasında üstlenen avukat Ersan Şen, vermiş olduğu istinaf dilekçesi ile Serbes'e haksız olarak fazla ceza verildiğini savunarak, tahliye talebinde bulunmuştu. 

Mağdur tarafın avukatı da karara itiraz ederek, cezanın artırılmasını istemişti.

Anahtar Kelimeler:
Yazar Emrah SerbesCeza
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