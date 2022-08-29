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Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 metre

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:23
Yaz biterken Sapanca Gölü'nde su seviyesi; 31,68 metre

SAKARYA - Sakarya ile Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, kritik eşiği geçerek 31,68 metre ölçüldü. 11 dere yatağından beslenen gölde, bu yıl yağış fazlalığı nedeniyle çekilme olmadı.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, 2020'de yaşanan kuraklıkta 32,50 metreden 30,28 metreye kadar düştü; sahillerde de 20 metrelik çekilme oldu. Suların çekilmesi ile birlikte ayrıca rıhtımlar ortaya çıktı. Bu yılın yaz sonunda ise göldeki su seviyesi, kritik eşik kabul edilen 30 metrenin üstüne çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, gölün su seviyesi, 31,68 metre olarak ölçüldü. 11 ayrı dere yatağından beslenen gölde, bu yıl yağış fazlalığı nedeniyle çekilme yaşanmadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sapanca GölüSu Seviyesi
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