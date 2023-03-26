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Yayladağı'ndaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en az etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye tarafından kurulan 261 çadırda 1000 depremzede kalıyor.

26 Mart 2023 Pazar 17:50
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Yayladağı'ndaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu

Hatay (AA)

"Asrın felaketi"nden en çok etkilenen illerden Hatay'da, merkez Antakya başta olmak üzere Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde de büyük yıkım yaşandı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ilçelerde evi yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, AFAD koordinasyonunda kurulan barınma alanlarında kalmaya başladı.

Depremzedelerden bazıları da afetten az etkilenen Yayladağı ilçesine geldi.

İlçeye gelen depremzedeler için kaymakamlık ve belediye işbirliğinde Yayladağı Belediyesi Devrent Sosyal Tesisleri, geçici yaşam alanı olarak belirlendi.

Tesiste hızlı bir şekilde 261 çadır kurularak buraya toplam 1000 depremzede yerleştirildi. İçerisinde sosyal market, çamaşırhane, berber, restoran ve fırın gibi ücretsiz hizmetin verildiği tesis depremzedelere yuva oldu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, 130 dekarlık tesisin 2 yıl önce hizmete girdiğini söyledi.

Tesiste çadır ve karavan kamp alanı, restoran, fırının yanı sıra zipline, paintball gibi sosyal alanların yer aldığını aktaran Yalçın, yaşanan afetin ardından burayı depremzedeler için düzenlediklerini belirtti.

Sosyal tesiste şu an depremzedelerin misafir edildiğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 140 bine yakın Yayladağlı depremzede kardeşimiz vardı. Yayladağı, depremden en az etkilenen ilçe. Bundan dolayı göç alacağımızı tahmin ettik. Burayı bir an evvel barınma merkezine çevirme kararı aldık. Hemen çadırlarımızı buraya yerleştirdik. Şu an 261 çadırımız var, kapasite 2 bin kişilik. Burada Hatay'ın her ilçesinden gelen depremzedelerimizi ağırlıyoruz."

Yalçın, barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra depremzedelere yemek dağıtımı da yaptıklarını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YayladağıSosyal Tesis
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