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Yasağı ihlal eden 2 bin 756 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli-idari işlem gerçekleştirilmiştir" açıklaması yapıldı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:27
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Yasağı ihlal eden 2 bin 756 kişiye işlem yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte dün gece saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlamış olup, yarın gece saat 00.00'a kadar devam edeceği hatırlatıldı. Söz konusu yasak kapsamında 31 ilde vatandaşların mağdur olmaması için ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlarının valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSokakYasakIhlalCeza
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