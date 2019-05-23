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Yargıtay'dan 'kesik baş' davasında ömür boyu hapis cezasına onama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek, köy meydanına atan Nevin Yıldırım (34) hakkında yerel mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

Yargıtay'dan 'kesik baş' davasında ömür boyu hapis cezasına onama

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek, köy meydanına atan Nevin Yıldırım (34) hakkında yerel mahkemenin verdiği ömür boyu hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:23
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Yargıtay'dan 'kesik baş' davasında ömür boyu hapis cezasına onama

ISPARTA - Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde, 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra başını kesip, köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Mart 2015'te 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin Yıldırım'a bu fiili işlerken, başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşü dikkate alınıp, usul yönünden karar bozuldu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay tarafından yerel mahkemeye geri gönderilen dosya, 21 Mart 2018 tarihinde yeniden görüldü. 5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım'ın 'kasten öldürmek' suçunu işlediğinin sabit olduğuna, bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, 'meşru müdafaa' ve 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.

YARGITAY KARARI ONADI

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Nevin Yıldırım'ın dosyası, temyiz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan dairenin kararı açıklandı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin Yıldırım hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası onandı.

DHA

Son Güncelleme: 23.05.2019 05:51
Anahtar Kelimeler:
KararIspartaYargıtayNevin YıldırımNurettin Gider
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