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Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gittiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu'nun cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:19
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi

Kocaeli

Kahramanmaraş'taki işlemlerinin ardından yakınları ve dernek görevlilerince alınan Doruklu'nun (53) Türk bayrağına sarılı tabutu, Gölcük ilçesine getirildi.

İki çocuk babası emekli deniz astsubay Doruklu için Tevfik Hoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Doruklu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar ve dernek üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"İnsanların sağ salim enkazdan kurtulabilmesi için canını dişine takarak görev yapıyordu"

Doruklu'nun ekip arkadaşı Suat Söğüt, AA muhabirine, depremi haber aldıkları andan itibaren Doruklu ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, kendisinin ekip lideri olduğunu söyledi.Deprem bölgesinde 24 saat esasına göre çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Söğüt, "Son ana kadar insanlara hizmet etmek için insanların sağ salim enkazdan kurtulabilmesi için canını dişine takarak, görev yapan bir ağabeyimizdi. Kendisinden Allah razı olsun, kendisinin çok büyük katkıları ve emekleri var. Allah mekanını cennet etsin. Orada hem yardım hem de arama kurtarma çalışmalarına katkı veriyorduk. Enkazdan birçok vatandaşımızı sağ çıkardık. Ekiplerimizin bir kısmı hala deprem bölgesinde çalışıyor. Biz de cenazemizi defnettikten sonra tekrar deprem bölgesine hareket edeceğiz." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2023 15:39
Anahtar Kelimeler:
Beşir Derneği Afet Müdahale Ve Lojistik Birim Müdürü Metin DorukluCenaze TöreniKalp Krizi
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