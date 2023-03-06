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Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar, TBMM'nin gündemindeki yapılandırma teklifi için depremzedelere yönelik ilave düzenlemeler içeren öneri setini sunduklarını belirtti.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:39
Yapılandırma düzenlemesinde depremzedelere yönelik ek uygulamalar öngörülüyor
Ankara

Bayraktar, AA muhabirine, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) olarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle attıkları adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlk aşamada, depremden yoğun etkilenen 11 il ve bir ilçede mücbir sebep hali ilan ettiklerini anımsatan Bayraktar, "Böylece bu illerimizde ve ilçemizde faaliyet gösteren 671 bin faal mükelleflerimizin deprem tarihinden temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergi ile ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk. Ayrıca 2 milyonun üzerinde motorlu taşıt sahibi mükellef de motorlu taşıtlar vergisi için bu erteleme düzenlemesinden faydalanıyor." diye konuştu.

Bayrakdar, bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin deprem tarihinden temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergi ile ilgili yükümlülüklerini de ertelemiş olduklarına işaret ederek, kapsama giren mükelleflerin beyannamelerini 15 Ağustos'a kadar vermeleri ve ödemelerini de ağustos ayının son gününe kadar yapmaları gerektiğini söyledi.

Yapılandırma düzenlemelerinden faydalanan vatandaşların taksitlerinin ödeme süresini de uzattıklarını anımsatan Bayrakdar, bölgede bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçlarını, gerekli şartları taşımaları durumunda, faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirebildiklerini bildirdi. Bayrakdar, depremzedelerin barınma sorununun çözümü için konteyner ve prefabrik yapılara ilişkin KDV'yi yüzde 1'e düşürdüklerini belirtti.

Bölgede seyyar istasyon ve tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapıldığına da dikkati çeken Bayraktar, bunu dikkate alarak akaryakıt satışlarında fiş veya fatura kullanımına ilişkin yani belge düzeninin kolaylaştırılmasına dair gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını anlattı. Bayrakdar, bu süreçte KDV iadelerinin kolaylaştırılmasına yönelik ilave düzenlemeler yaptıklarını kaydetti.

Yapılandırma düzenlemesi için öneriler

Bayraktar, TBMM'nin gündeminde bulunan, vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifine ilişkin de bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Depremin etkileri dikkate alınarak gerekli çalışmaları yapmamız yönünde verilen talimatlar çerçevesinde yapılandırma yasasında değişiklik yapan ya da ilave düzenlemeler içeren öneri setimizi sunduk. Bu kapsamda, depremin etkilerini dikkate alarak yapılandırma yasasına olan başvuruları ve ilk taksit ödemelerini ülke genelinde 1 ay uzatmaya ve deprem bölgesindeki mükelleflerin başvurularını ve ödemelerini de mücbir sebep halinin bitiminden sonraki bir tarihe ertelemeye yönelik teknik çalışmalarımız tamamladık. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mirasçılarından veraset ve intikal vergisi, depremde yıkılan ağır veya orta hasarlı olan binalardan emlak vergisi, yine depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin alınmaması yönünde de çalışmalarımızı yaptık."

Depremler nedeniyle işverenlerin bölgedeki çalışanlarına ayni veya nakdi yardımda bulunduğunu bildiren Bayrakdar, "Bu yardımların ücret olarak değerlendirilmemesi amacıyla da düzenleme önerimiz oldu. Bu kapsamda ayni yardımların tamamından, nakdi yardımların da 50 bin lirayı aşmayan kısmından gelir vergisi alınmamasını sağlayacak çalışmayı da tamamladık. Ancak, yasal düzenleme yapmak malumunuz Meclis'imizin takdirinde." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 40 milyar liralık vergiden feragat edildi

Bekir Bayrakdar, depremzede mükellefler için atılan ve atılacak adımlarla ne kadarlık vergiden vazgeçildiğine ilişkin, "11 ilimizi kapsayan deprem felaketinin ardından mücbir sebep hali ilanı sebebiyle yaklaşık 37 milyar lira vergi kaybımızın olacağı, zaman maliyeti ile birlikte 39 milyar liranın üzerinde toplam gelir kaybımızın olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Depremzedelere yönelik bağışların vergi açısından durumunu da değinen Bayrakdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabiliyor. AFAD ve Türk Kızılayının ilan ettiği hesaplara yapılan bağışların veya AFAD'a veya yönlendirdiği kurum/kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri ayni yardımların tamamı da vergi matahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir."

Vergi daireleri hizmetlerini aksatmayacak

GİB'in 33 personelinin depremde vefat ettiğini, 12 personelin ise yaralı olduğunu belirten Bayrakdar, teşkilat olarak bölgenin fiziki durumunu da yakından takip ettiklerini anlattı.

Bölgeye giderek yerinde incelemeler yaptığını belirten Bayrakdar, bölgeye heyetler de gönderdiklerini söyledi.

Kurumun da bazı binalarımız yıkıldığını, bazılarının da ağır veya orta hasarlı olduğunu anlatan Bayrakdar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunları süratle ya onaracak, bunun mümkün olamaması halinde hizmetlerimizi aksatmayacak şekilde yeni hizmet binaları temin etme yoluna gideceğiz. Diğer taraftan, yaptığımız tespitler doğrultusunda binaları kullanılamayacak durumda olan vergi dairelerimizin geçici süre ile uygun bulunan başka il veya ilçelerde hizmet verebilmesi için gerekli işlemleri yaptık. Ayrıca, mükelleflerimizin sunduğumuz hizmetlerin önemli bir kısmına İnteraktif Vergi Dairesi kullanarak da ulaşmaları mümkün. Vergisel işlemlerin neredeyse tamamı elektronik ortamda yapılabiliyor yani vatandaşlarımızın başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerine gitmeleri gerekmiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma DüzenlemesiDepremzedeEk Uygulama
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