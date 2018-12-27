Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı

BURSA'da 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 1'inci katındaki Cem Ergin'e ait dairede, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binanın içini duman kapladı. Üst katlarda oturan bina sakinleri, duman nedeniyle dışarı çıkamayınca, balkonlara çıkıp yardım beklemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da balkondaki kişileri, yangın merdiveniyle tahliye etti.

Dumandan etkilenen 7 kişi, olay yerinde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, söndürüldü. Dairede zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.