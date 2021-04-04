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Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık

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04 Nisan 2021 Pazar 12:37
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Yalova Çınarcık'ta 42 m2 daire icradan satılık

Yalova İcra Dairesi tarafından satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Yalova İli Çınarcık İlçesi 535 Ada 1 Parsel sayılı 756,20 m2 yüzölçümlü ana taşınmazın niteliği kargir apartman bağımsız bölüm niteliği mesken olan taşınmazın bodrum kat bağ. böl. no: 2'deki Dairenin tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 160.000 TL. kıymetindeki taşınmazın ihalesi açık artırma suretiyle yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilir.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
YalovaÇınarcıkSatılık Daire
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