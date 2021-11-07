Yalçın Topçu, "Karabağ Zaferi"nin yıldönümünü kutladı

"Can Azerbaycan’ın kahraman evlatları 8 Kasım 2020 tarihinde Karabağ’ın incisi, Türk-İslam Dünyasının Medeniyet Beşiklerinden birisi ve Har-ı Bülbülün şehri Şuşa’ya girerek, BM kararlarını tanımayıp 28 yıldır hukuksuz işgali sürdüren Ermeni işgalcilerini iti kovalar gibi kovaladı.

​Şuşa'nın 28 yıl sonra işgalden kurtulması ile de savaşın kaderi belirlenmiş oldu. Bu şanlı zaferle birlikte ​“Mütecaviz İşgalci Ermenistan” yenilgiyi kabul etti ve askeri operasyonlar durdu.

​Çok büyük bir liderlik örneği göstererek, zaferle birlikte barışı hem bölge için hem de Can Azerbaycan için kazandıran, ​Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin âli Başkomutanı Hörmetli Cenab Prezident İlham Aliyev’e ve kahraman Azerbaycan halkına eşk olsun.

​Hörmetli Cenab Prezident İlham Aliyev’in, Şuşa'nın kurtuluşunu müjdelediği konuşmasından bazı sözlerini gururla tekrar ifade ederek Can Azerbaycan’ın “8 Kasım Zafer Günü”nü en kalbi dileklerimle kutluyorum.

​“Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebrayıl’a… Raks ediyordun… Ne oldu hani statü? Cehenneme gitti statü, ateşe gitti statü, gorbagor oldu statü, yoktur statü...”

​Üç renkli bayrağınla mutlu ve ebedi yaşa ​Şanlı vatan Can Azerbaycan."