Yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı

OSMANİYE

Osmaniye'de eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde tartıştığı eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açan Kemal E. olay sonrası kaçmış, jandarma bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Jandarma timleri, köye yakın ormanlık alanda Kemal E'nin izine rastladı. Jandarma timlerini gören Kemal E, olayı gerçekleştirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Yaralanan Kemal E. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlının tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi.

Olay

9 Aralık'ta akşam saatlerinde, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. hastaneye kaldırılmıştı.