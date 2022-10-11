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WhatsApp'ta veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında para cezası talebi

11 Ekim 2022 Salı 13:20
WhatsApp'ta veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında para cezası talebi

ANKARA - Rekabet Kurulu'nun, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturmasında, ilgili şirketler hakkında idari para cezası ve verilerin birleştirilmesine son verilmesi talep edildi.

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili, Meta Platform (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri hakkında, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Kurul, soruşturma kapsamında şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinledi. Kurul Başkanı Birol Küre başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meta ve paydaş şirketlerinin temsilcileri ile Rekabet Kurulu uzmanları katıldı. Birol Küre'nin açılışını gerçekleştirdiği toplantıda, soruşturma heyetinin görüşü okundu. 

İDARİ PARA CEZASI VE VERİ BİRLEŞTİRİLMESİNİN SONLANDIRILMASI İSTENDİ

İnceleme tespitlerin sonucuna ilişkin heyet görüşünde, şöyle denildi:

"Facebook ekonomik bütünlüğünün; kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık hizmetleri pazarlarında hakim durumda olduğu, Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık hizmetleri pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesini ihlal ettiği, bu nedenle Facebook'a 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin 2'nci fıkrası ve 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca idari para cezası verilmesi gerektiği, ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Facebook'un; Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger hizmetlerinden toplanacak olan verilerin birleştirilmesine son vermesi ve bu verileri teknik olarak ayırması, her bir temel hizmet kapsamında elde edilen verinin kullanımını, yalnızca ilgili temel hizmetin iyileştirilmesi ve aynı hizmet kapsamında sunulan çevrim içi reklamcılık pazarı bakımından kullanılabilir olacak şekilde sınırlandırması, her bir temel hizmet kapsamında elde edilen veriyi, ayrı bir veri tabanında saklaması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Heyet görüşünün okunmasının ardından kurul, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinledi. Soruşturmaya ilişkin kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppta Veri Paylaşma ZorunluluğuSoruşturma
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