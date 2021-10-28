Wediacorp Azerbaycan Yeni Ofisinde!

AZİZ KARATAY

Wediacorp Azerbaycan, yeni ofisini kıymetli partnerleri; Şebnem Tovuzlu, Bahar Lətifqızı, Novruz Usta, Sura İskenderli, Lil Orxan, Arzu Qarabağlı, Ruslan Seferoglu, Ali Pormehr, Aqşin Fateh, Samira Efendi, Nazli Rzayeva, Nuru Khalil ve Azerbaycan'ın en sevilen içerik üreticileri & tv kanallarının katılımıyla görkemli bir törenle açtı.

Yaklaşık beş yıldır Azerbaycan’da faaliyet gösteren Wediacorp şirketi, başta YouTube olmak üzere; Google, Facebook ve Dailymotion platformlarında partnerlik hizmetinin yanı sıra; içerik koruma, reklam, dijital pazarlama, müzik yapım ve dağıtım konularında da hizmet veriyor.

Özellikle Azerbaycan müzik piyasasındaki başarılarıyla göz dolduran Wediacorp; YouTube Music, Apple Music, Spotify ve Deezer gibi uluslararası müzik uygulamalarının resmi iş ortağı olarak bu alanlarda sanatçıların dijital dünyadaki tüm ihtiyaçlarını büyük bir profesyonellikle yönetiyor.

Dijital strateji ajansı kavramını tüm yetkinliğiyle ele alan Wediacorp, görsel ve işitsel tüm içeriklerin doğru stratejilerle yürütülmesini sağlamak için işinde yetkin ve profesyonel bir ekiple çalışıyor. Doğru stratejilerle partnerlerinin büyümesini sağlayan şirket, dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için tüm sistemini yeniledi ve yeni ofisine geçti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Azerbaycan’ın kıymetli sanatçıları Wediacorp şirketinin kendilerine sağladığı hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Wediacorp Holding Şirketler Grubu Kurucusu Funda Şen Azerbaycan pazarının büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek elde ettikleri bu başarının paylaştıkça artacağını ifade etti.