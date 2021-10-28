Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
556.98
DOLAR
9.61
STERLİN
13.22
EURO
11.15
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
100 sözleşmeli personel alacak
100 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Wediacorp Azerbaycan Yeni Ofisinde!

28 Ekim 2021 Perşembe 12:58
6 Okunma
Wediacorp Azerbaycan Yeni Ofisinde!

AZİZ KARATAY

Wediacorp Azerbaycan, yeni ofisini kıymetli partnerleri; Şebnem Tovuzlu, Bahar Lətifqızı, Novruz Usta, Sura İskenderli, Lil Orxan, Arzu Qarabağlı, Ruslan Seferoglu, Ali Pormehr, Aqşin Fateh, Samira Efendi, Nazli Rzayeva, Nuru Khalil ve Azerbaycan'ın en sevilen içerik üreticileri & tv kanallarının katılımıyla görkemli bir törenle açtı.

Yaklaşık beş yıldır Azerbaycan’da faaliyet gösteren Wediacorp şirketi, başta YouTube olmak üzere; Google, Facebook ve Dailymotion platformlarında partnerlik hizmetinin yanı sıra; içerik koruma, reklam, dijital pazarlama, müzik yapım ve dağıtım konularında da hizmet veriyor.

Özellikle Azerbaycan müzik piyasasındaki başarılarıyla göz dolduran Wediacorp; YouTube Music, Apple Music, Spotify ve Deezer gibi uluslararası müzik uygulamalarının resmi iş ortağı olarak bu alanlarda sanatçıların dijital dünyadaki tüm ihtiyaçlarını büyük bir profesyonellikle yönetiyor.

Dijital strateji ajansı kavramını tüm yetkinliğiyle ele alan Wediacorp, görsel ve işitsel tüm içeriklerin doğru stratejilerle yürütülmesini sağlamak için işinde yetkin ve profesyonel bir ekiple çalışıyor. Doğru stratejilerle partnerlerinin büyümesini sağlayan şirket, dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için tüm sistemini yeniledi ve yeni ofisine geçti.

Basının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Azerbaycan’ın kıymetli sanatçıları Wediacorp şirketinin kendilerine sağladığı hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Wediacorp Holding Şirketler Grubu Kurucusu Funda Şen Azerbaycan pazarının büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek elde ettikleri bu başarının paylaştıkça artacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Wediacorp Azerbaycan Yeni Ofisinde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 
NİHAT İLİKCİOĞLU '' İNSTAGRAM '' HESABI ÇALINMIŞTIR BİLGİNİZE! 
Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü ulaşıma açıldı
Selde yıkılıp yeniden inşa edilen Çatalzeytin Köprüsü ulaşıma açıldı
Hepatit B virüsünün 10 bin yıllık evrimi
Hepatit B virüsünün 10 bin yıllık evrimi
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
Türkiye'nin en yüksek barajı, 10 yılda kendini amorti edecek
THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98'e ulaştı
THY uçuş ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 98'e ulaştı
Kabus geri döndü
Kabus geri döndü
Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı
Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı
Hırsızlar depremzedelerin su sayaçlarına dadandı
Hırsızlar depremzedelerin su sayaçlarına dadandı
Enerji hatlarında kış hazırlığı
Enerji hatlarında kış hazırlığı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma