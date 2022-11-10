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Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

10 Kasım 2022 Perşembe 12:49
Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Ankara'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Cadde ve sokaklarda siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Trafikte de sürücüler durup, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. 

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi. 

DHA

Son Güncelleme: 10.11.2022 12:51
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatürkAnıtkabir10 Kasım
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