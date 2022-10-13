"Vatana sahip çıkmak yaşadığımız yere sahip çıkmakla başlamalı"

ANKARA - Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, 'İnsan ve Şehir' temasıyla düzenlenen '6'ncı Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu' açılış töreninde, "Vatanımıza sahip çıkmak önce yaşadığımız yere sahip çıkmak ile başlamalı" dedi.



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde, '6'ncı Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu' düzenlendi. Bu yıl 'İnsan ve Şehir' temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış törenine, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık, Kalem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Göktaş ve davetliler katıldı. Prof. Dr. Göktaş, Hacı Bayram-ı Veli'yi anlatarak, "Gerek Ankara'nın tarih boyu üstlendiği misyon gerek başkent vasfı, yüzyıllar önce Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu bakış açısının tekrar yakalanmasıdır diyebiliriz. Hacı Bayram-ı Veli, kent kültürünü, İslam medeniyet ve coğrafyasının oluşumunu bir şehir üzerinde kurgulamış ve bunu uygulamıştır" dedi.



'ŞEHİRLERİMİZ ÇOK GÜZEL'



Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Zaten Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin huzurunda toplandıktan sonra Meclis açılmıştır. Yani aslında sadece Ankara'nın değil, cumhuriyetimizin de manevi önderidir kendisi. Türk Tarih Kurumu olarak biz 91 yıldır Türk tarihinin bütün alanlarında eser yayımlıyoruz. Şehir tarihleri ile kent tarihleri ile ilgili de çalışmalarımız var. Bunlar tamamen arşiv belgeleri üzerinden. Manevi önderler, liderler bunları somut olarak göremiyoruz; ama, insan kendinden manen üstün bir varlık görünce hürmette bulunması gayri iradi bir şey. Biz geçtiğimiz sene Ankara ile ilgili 15 günlük bir program yaptık, her şeyi ile Ankara'yı anlattık. Bilinmeyen çok yönü var, Ankara'da yaşayanların bilmesi gerekenler var. Tarihin her döneminde Ankara önemli bir şehir olmuş. Şehir, insanı şekillendirmede çok önemli. Neden şehre sahip çıkmak önemli? Vatanımıza sahip çıkmak önce yaşadığımız yere sahip çıkmak ile başlamalı. Gençlerimizin kendi yaşadıkları yeri beğenmediklerini duyuyoruz, hep başka yerlerde yaşama istekleri var. Bunu biraz da şehri tanımadıklarına bağlıyorum. Şehrin bir görünen bir de görünmeyen tarafı var. Görünmeyen taraflarına biraz daha çaba göstermek lazım. Şehirlerimiz aslında çok güzel" diye konuştu.



2 gün sürecek sempozyumun ilk gününde 'Arif-Şehir İlişkisi: Hacı Bayram -Ankara Örneği', 'Türk İslam Medeniyetinde Şehir Felsefesi', 'Şehri Kuran İnsan, İnsanı Yetiştiren Şehir/Ankara Örneği', 'Osmanlı Şehirlerinin Özü Tekkeler' konularında sunumlar yapıldı.