Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
224.474
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8121
EURO
5.9542
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu
13 maddelik yasa teklifi kabul edildi
Son Dakika
13 maddelik yasa teklifi kabul...
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
EY.Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa...
Berke Saka, 27 yıllık rekoru tarihe gömdü
Berke Saka, 27 yıllık rekoru...

Van'da PKK operasyonu

Van'da PKK/KCK operasyonu: 57 gözaltı

Van'da PKK operasyonu

Van'da PKK/KCK operasyonu: 57 gözaltı

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:02
0 Okunma
Van'da PKK operasyonu

VAN, (DHA)

Van'ın Çaldıran ilçesinde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-14-15 Şubat tarihlerinde kapsamlı çalışma başlattı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü nedeniyle mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP ile eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 57 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında; 2 kurusıkı tabanca, havai fişek, maske, eldiven, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKVan Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Jandarmadan helikopterle köy ziyaretleri
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ