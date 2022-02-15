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Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

15 Şubat 2022 Salı 13:22
Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

VAN- Van'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B. tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler, adresini tespit ettiği N.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenVan
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