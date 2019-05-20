Van'da 37'si bir minibüste, 77 kaçak yakalandı

VAN - Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Zernek Barajı mevkiinde önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında şüpheli bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüs içerisinde yapılan kontrollerde 20 Afganistan, 14 Pakistan,1 Irak, 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 37, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yapılan kontrollerde ise 39 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu toplamda 40 yabancı uyruklu yaklandı.



Yakalanan 77 yabancı uyruklu işlemlerinin bitmesinin ardından, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, minibüs şürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

