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Van'da 23 kaçak göçmen yakalandı

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:43
Van'da 23 kaçak göçmen yakalandı

VAN - Van'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese özel hareket polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin alt katında Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2022 14:47
Anahtar Kelimeler:
VanKaçak Göçmen
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