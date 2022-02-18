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Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli

18 Şubat 2022 Cuma 15:01
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli

VAN - Kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle 36 gündür ulaşıma kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda, 3 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı. Ancak kar ve tipi nedeniyle çalışmalara yeniden ara verildi.

Bölgede 4- 5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı Van- Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 36 gündür kapalı olan kara yolunun kapatıldığı süreçte, 12 ayrı noktaya çığ düştü. Çığların temizlenip yolun yeniden ulaşıma açılması için Van Valiliği öncülüğüne kurulan AFAD risk değerlendirme ekibi bölgede inceleme yaptı. İnceleme sonrası  Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 3 gün önce çalışmalara başladı. Düşen çığlar ve kar nedeniyle kapanan yolu açmak için ekipler, yoğun bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda, ekipler kardan tüneller açarak ilerleyebildi.  Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne kadar ilerleyen ekipler, bugün bastıran kar yağışı  ve tipi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 

Van Valiliği öncülüğünde kurulan AFAD risk ekibinin bölgede yaptığı inceleme sonrası, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yolunun geçici olarak ulaşıma kapatıldığı da bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Bahçesaray YoluKarla MücadeleTipi
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