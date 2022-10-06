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Valilikten, tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökülmesiyle ilgili açıklama

06 Ekim 2022 Perşembe 14:32
Valilikten, tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökülmesiyle ilgili açıklama

ŞANLIURFA  - Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, ciğercilik yapılan lokanta çalışanının bulaşık suyu döktüğü ve bidonu kanalda yıkadığı görüntülerle ilgili, işletmeye yasal yaptırım uygulanacağını bildirildi.

Tarihi ve kültürel yapısıyla ilgi çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala, bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da olduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, ilgili işletmeye yaptırım uygulanacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Balıklıgöl bölgesinde bulunan Gümrük Hanı'nda ciğercilik faaliyeti gösteren işletme tarafından bulaşık atık suyunun, Balıklıgöl havzasının olduğu dereye döküldüğü haberi üzerine, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce şikayete konu bölgede gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca bölgedeki diğer işletmeler de uyarılmıştır. Çevreye karşı bu tür olumsuz davranış gösteren kişi ve işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek bir encümenin tespit edeceği ceza miktarının 2 bin 977 TL ile 30 bin 72 TL arasında olması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük HanıBulaşık SuyuValilik
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