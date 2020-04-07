Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vali Şahin, kontrol noktalarını inceledi
Vali Şahin, kontrol noktalarını inceledi
Bakan Akar, Bageri ile görüştü
Bakan Akar, Bageri ile görüştü
Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali
Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri askıya alındı
Koronavirüs sonrası tüp bebek tedavileri...
Günde 16 bin öğrenci online eğitimden yararlandı
Günde 16 bin öğrenci online...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Şahin, kontrol noktalarını inceledi

ANKARA Valisi Vasip Şahin, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, şehir girişlerinde alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

07 Nisan 2020 Salı 08:24
0 Okunma
Vali Şahin, kontrol noktalarını inceledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akıncılar gişeler mevki yol kontrol noktasında Koranavirüs (KOVİD) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri ve sürdürülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler aldıklarını, tüm kontrollerin titizlikle yapıldığını ifade etti. Vali Şahin, "Ankara'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düşmüş durumda, yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı kapsamında yasak öncesi ve sonrasına baktığımızda trafik yoğunluğunda yüzde 40'lık bir azalış var. Mevcut kara yolunu kullanan araçlar, çoğunlukla temel ihtiyaç maddesi, medikal malzeme ve ticari emtia taşıyan araçlardan oluşuyor. Bu araçlar mevcut yasaklar kapsamında muaf olan araçlar" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Şahin, "Vatandaşlarımız bu sürece büyük bir dikkat ve uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak daha fazla evde kalmamız, sosyal izolasyona dikkat etmemiz ve mümkün mertebe temastan uzak kalmamız şart. Bu mücadeleyi inşallah hep beraber başaracağız. Hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Çünkü bizim kültürümüzde ümitsizlik yoktur" ifadelerini yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraValiVasip ŞahinAraçşehirGirişçıkışKontrolKoronavirüsSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, Bageri ile görüştü
Bakan Akar, Bageri ile görüştü
Koronavirüste can kaybı 649'a yükseldi
Koronavirüste can kaybı 649'a yükseldi
Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü
İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü
Can kaybı 574'e yükseldi
Can kaybı 574'e yükseldi
ÜRETİME BAŞLANDI
ÜRETİME BAŞLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge
18-20 yaş arası işçiler yasaktan muaf tutulacak  
18-20 yaş arası işçiler yasaktan muaf tutulacak  

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı