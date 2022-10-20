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Vali Çağatay: Bitlis, Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olacak

20 Ekim 2022 Perşembe 13:30
Vali Çağatay: Bitlis, Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olacak

BİTLİS'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi'nde sona yaklaşıldı. Yıkımla ortaya çıkan tarihi yapılar restore edilirken, deredeki çalışmalar sürdürülüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çalışmalar bittiğinde kentin, Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri olacağını söyledi.

Bitlis’teki  ‘Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrasında, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı.

RESTORASYON KASIMDA BİTECEK

Çalışmaları inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ortaya çıkan tarihi köprülerin restorasyonunun kasım sonuna kadar tamamlanacağını, rekreasyon ve düzenleme alanlarında da büyük ilerleme kaydederek, bahar aylarında sadece yeşillendirme çalışması yapacaklarını söyledi. Çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:

"Faaliyetimize öncelikle dere üstünü işgal eden yapıları yıkarak başlamıştık. Devamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından ihalesi yapıldı. Dere üstündeki rekreasyon ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz noktada bin 400 metrelik dere üzerindeki 10 adet tarihi köprünün restorasyon çalışmalarını yaklaşık 1 ay sonra tamamen bitirmiş olacağız. 1500 yılından kalma tarihi köprüler orijinal haline tam bir ay sonra kavuşmuş olacak. Önümüz kış. Vatandaşlarımızın merak ettiği konu, ‘Kış girdiğinde biz zorlu kış koşullarında zorlanacak mıyız?’. Artık yarından itibaren de Nur Caddesi dediğimiz bu caddede asfaltlama çalışmasına başlıyoruz. 10 gün içinde de asfaltını bitireceğiz. Rekreasyon ve düzenleme alanındaki bütün betonarme işlerini ve kaplama işlerini de kışa girmeden bitirmiş olacağız. Bahar aylarında sadece yeşillendirme çalışmalarına başlayacağız. Onu da nisan ayında bitirmeyi planlıyoruz."

TUR OPERATÖRLERİNİ BİTLİS’TE AĞIRLAYACAĞIZ

Çağatay, Bitlis’te yürütülen çalışmalarla tarihi dokunun ön plana çıkacağını ve Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından biri olacağını da belirterek, "Önümüzdeki haftalarda tur operatörlerini ilimize davet ettik. Kendileri Bitlis’i çok güzel bir destinasyon olarak değerlendiriyorlar. Biz de son düzenlemeleri göstereceğiz. Buradaki oteller ve STK temsilcileri ile buluşturacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren Bitlis’i Türkiye’deki en güzel destinasyonlardan birisi olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dere Üstü Islah ProjesiBitlis
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