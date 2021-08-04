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'Vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimiz arttı'

04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25
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'Vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimiz arttı'

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, “Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla şehirler arası otobüslerde ve tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Ev yasakları kalkmış oldu. Tüm bunlar önümüzdeki günlerde son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı” dedi.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüs salgınında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yıldız, Delta varyantına değinerek, "Koronavirüsle ilgili 3 pik yaşadık. Şimdiki beklediğimiz pikte farklı olan şey aşıdır. Önceden aşı imkanı kısıtlıydı ama şu an öyle bir sorun gözükmüyor. Kayseri’de vakaların yarısı Delta varyantı. Türkiye'de de sanırım benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Yapılan 2 doz Sinovac aşısının etkinliğinin biraz daha gerilediğini kabul edersek, aşılama oranlarının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda aşı açısından biraz geri durumdayız. Maalesef aşılamada hızı da geriledi. Bunun nedeni de vatandaşlarımızın 2 doz aşıdan sonra tekrardan aşı yapma ihtiyacı kalmadığını düşünüyor olmasıdır. Bu büyük bir hata" diye konuştu.

‘VAKA SAYILARI ARTACAK, HASTANE DOLULULUĞU ÇOK FAZLA OLMAYACAK’

Prof. Dr. Yıldız, Kurban Bayramı sonrası artan vakalara değinerek, "Vaka artışındaki sebep Kurban Bayramı ve yaz aylarıdır. Hem kısıtlamaların kaldırılmış olması hem de yaz aylarında insan hareketliliğinin artmış olmasıyla şehirler arası otobüslerde ve tatil bölgelerinde yoğunluk çok arttı. İnsanlar dışarıda daha çok bir araya gelmeye başladı. Ev yasakları kalkmış oldu. Tüm bunlar önümüzdeki günlerde son bayram tatilinin etkisiyle vaka sayısının 100 binde 100'ler civarına çıkabileceğine dair endişelerimizi artırdı. Önümüzdeki hafta oldukça kritik. Vaka artışında belirgin bir artış görebiliriz. Sinovac'ta iki doz aşısını olanlar da dahil hastalığa yakalanma ihtimalleri var ama hastalığın ağır seyretmesi ya da hastaneye yatma oranlarının vaka sayısına paralel olmayacağını düşünüyoruz. Vaka sayıları artacak ancak hastane doluluk oranları çok fazla olmayacak. Bu açıdan 4'üncü pikin bizi zorlayacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANDA ARTIŞ TRENDİ VAR’

Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlere değinen Prof. Dr. Orhan Yıldız şöyle konuştu: “Kapanma bir sonuç. Eğer vaka sayısı yüz binde 150'leri aşarsa tekrar bunlar gündeme gelir. Hatta okulların açılması bile zora girebilir. Bunu zaman gösterecek. Biz hep vaka sayıları yükseğe çıkınca almaya başlıyoruz. Halbuki vakalar artarken önlem almamız gerekiyor. Şu anda öyle bir artış trendi var. Mutlaka önlemlerin önceden alınması gerekiyor.”
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Orhan YıldızKoronavirüsVaka SayısıErciyes Üniversitesi
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