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Vaka sayısı 47'ye yükseldi
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Vaka sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konulanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.

17 Mart 2020 Salı 09:09
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Vaka sayısı 47'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerini kullandı.

'TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Bakan Koca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, tespit edilen her vakanın toplum için risk olmaktan çıktığını belirterek, "Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsSalgın
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